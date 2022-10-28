Filipinler'de Nalgae Fırtınası'nın yol açtığı afetlerde 13 kişi öldü

Filipinler'i bu yıl vuran 16. tropikal fırtına olan Nalgae, ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara yol açtı.

Filipinli yetkililerden Naguib Sinarimbo, yaptığı açıklamada, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Maguindanao kentinde gece boyunca şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade etti.

Sinarimbo, Maguindanao'ya bağlı bölgelerden Datu Blah Sinsuat'ta 10 ve Datu Odin Sinsuat'ta 3 kişinin sel ve heyelanlarda hayatını kaybettiğini, kayıpları bulmak ve heyelanda yıkılan evlerde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere ekiplerin çalıştığını belirtti.

Datu Blah Sinsuat Belediye Başkanı Marshall Sinsuat, kentte 5 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Yerel yetkililer, alçak kesimlerdeki köylerde yaşayanların sellerden etkilenmemek için evlerin çatısına tırmandıklarını dile getirdi.

Yetkililer, bu kişilerin asker, polis ve çevredekiler tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu'nda 6 binden fazla kişi ölmüş, ülkede büyük yıkım olmuştu.