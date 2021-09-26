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Filipinler'de deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Uzak Doğu 26.09.2021, 22:14 26.09.2021, 22:45
Filipinler'de deprem

Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 98 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Talisay'ın 8 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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#filipinler
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