Filipinler'de deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Uzak Doğu 26.09.2021, 22:14 26.09.2021, 22:45
Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 98 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Talisay'ın 8 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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