Fransa'yı görmeyen BM Papua için endişeli

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Endonezya'nın batısında yer alan Batı Papua eyaletinde "Milli Gün" dolayısıyla düzenlenen gösterilerdeki gözaltılardan endişe duyulduğunu belirtti.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan ve son yılların en şiddetli protestolarına dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri sırasında yaşananlara yönelik sessiz bir tutum sergileyen OHCHR, Batı Papua'daki gösterilerde polisin göstericilere karşı tutumunu kınadı.

OHCHR'den yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'da Batı Papua Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen "barışçıl gösterilerdeki" gözaltılardan endişe duyulduğu belirtildi.

Ülkenin farklı yerlerinde gerçekleşen gösterilerde 500 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin başkent Cakarta, Doğu Nusa, Tenggara, Kuzey Maluku, Merauke'de barikatlar kurarak göstericilerin barışçıl yürüyüşünü engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, Endonezya hükümetine barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü haklarına saygı duyması çağrısında bulunuldu.

1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesi sonrasında Endonezya topraklarına katılmıştı.

BM'nin sessiz kaldığı Fransa'daki "sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için ülke genelinde yaptığı gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralandı ve 1424 kişi gözaltına alındı.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'daki gösterileri takip eden BM'deki meslektaşlarıyla konuyu görüştüğünü aktarmış, "Bu aşamada, polis tarafından aşırı güç kullanıldığına veya tutuklama sürecinde bir hata yapıldığına ilişkin kendilerine hiçbir suçlama gelmediğini söylediler." ifadesini kullanmıştı.



