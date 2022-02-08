Fukuşima santralinde robot sonda kullanılmaya başlandı
Japonya'daki Fukuşima santralinde daha önce ertelenen robot sonda ile eriyik yakıt inceleme işlemi başlatıldı.
Japonya'da 2011'de hasar gören Fukuşima Daiiçi nükleer santralindeki eriyik yakıtın incelenmesi için robot sonda kullanılmaya başlandı.
İşletici firma Tokyo Electric Power (TEPCO), mekanik arıza sebebiyle daha önce ertelediği robot sondasını, Daiiçi santralinde başlattığını duyurdu.
Uzaktan kumanda edilen kamera donanımlı dalgıç robot sonda, santralin 1 nolu reaktörünün muhafaza kazanında incelemelerde bulundu.
Daha sonra gönderilecek robot sondalar için kılavuz rota çizilmesini amaçlayan incelemenin gidişatının kamuoyuna duyuracağı kaydedildi.
İncelemeler, eriyik yakıt yığınlarının ölçülmesi, üç boyutlu haritalandırılması, izotoplarının ve radyoaktifliğinin analizi, numune alınmasını kapsıyor.
Süreç, Hitachi-GE ile nükleer reaktörlerin devreden çıkarılması sürecini araştıran hükümete bağlı IRID kuruluşunun ürettiği robotlar ile gerçekleştiriliyor.
Kamu yayıncısı NHK, üç gün sürecek ilk izlenimler sonrası, robot sondaların tam kapsamlı incelemelerinin sonbahar aylarına kadar devam edebileceğini aktardı.