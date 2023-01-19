Fukuşima sızıntısında ihmalle suçlanan eski TEPCO yöneticilerine beraat

Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi Nükleer Santralinde yaşanan sızıntının yankıları ülkede sürüyor.

Tokyo Yüksek Mahkemesindeki duruşmada, 2008'de firmaya sunulan, Japon hükümetinin uzun vadeli deprem risk tahmin raporu doğrultusunda, firmanın önlemleri sorgulandı.

Savcıların her bir yöneticiye 5 yıl hapis cezası talep ettiği davada, sanık makamındaki Tokyo Electric Power (TEPCO) eski yöneticileri suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Yüksek Mahkeme, TEPCO eski yöneticilerinin, santrali vuran dev dalgaların tahmin edilmesinde mesleki ihmal olmadığını kapsayan bölge mahkemesinin 2019'daki kararını onadı.

Karar doğrultusunda TEPCO eski başkanı Katsumata Tsunehisa ile firma eski başkan yardımcıları Takekuro İçiro ve Muto Sakae, söz konusu suçlamalardan beraat etti.

Risk değerlendirmesinin güvenilirliği

Bölge Mahkemesi 2019'da, "10 metreden yüksek dev dalgaların mantıksal olarak tahmin edilemeyeceğini" belirterek, risk değerlendirmesi raporunun güvenilirliğini reddetmişti.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Fukuşima'da konuşlu 6 reaktörlü nükleer santral 11 Mart 2011'de, 9 büyüklüğündeki depremin tetiklediği 10 metreyi aşan dev dalgalar altında kalmıştı.

Santralde reaktörleri soğutmaya yarayan sistem, güç tedarik kaybına uğramıştı. Bazı reaktörlerde çekirdek erimeleri ve bazılarında hidrojen patlamaları meydana gelmişti.