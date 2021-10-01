Füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, hafta başında füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye tepki gösterdi.

Füze denemesini "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kato, "Deneme BM kararlarını ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Kato, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla ülkeye protesto notasının iletildiğini bildirdi.

Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore özel temsilcileriyle telefonda görüştü.

Görüşmede, Kuzey Kore'nin tam kapsamlı nükleer silahlardan arındırılması konusunda üçlü iş birliğinin sürdürülmesinde anlaşıldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), "Hwasong-8" adı verilen füzenin 28 Eylül'de başarıyla test edildiğini bildirmişti.

Devlet medyası yeni tip füzenin ülkenin "stratejik" silahlarına katkı sağlayacağına ve "en önemli 5 yeni silah sisteminden biri" olduğuna işaret etmişti.

Tokyo hükümeti, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğünü açıklamıştı.