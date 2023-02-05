Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu: 9 kayıp
Güney Kore açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan 9 kişi aranıyor.
Uzak Doğu 05.02.2023, 15:53
Teknenin, cumartesi gece yarısından önce alabora olduğu, üç mürettebatın güzergahtaki bir yolcu gemisi tarafından alındığı açıklandı.
Sahil güvenlik ekiplerinin kayıp 9 kişiyi aradığı belirtilirken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un askeri ve sivil kaynaklara yardım talimatı verdiği duyuruldu.
Çinli yetkililer, ocak ayı sonlarında Güney Kore ve Japonya arasında bir kargo gemisinin batması sonucu en az 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
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