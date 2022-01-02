Güney Kore'de ilginç olay: Bir kişi Kuzey Kore'ye kaçtı

Kore Yarımadası'nda nadir görülen bir olay yaşandı. Güney Koreli kimliği belirsiz bir kişi, cumartesi akşam saatlerinde Kuzey Kore'ye kaçtı.

1950-1953'teki Kore Savaşı'ndan sonra varılan ateşkesin ardından şu ana dek yaklaşık 30 bin kişi Kuzey'den Güney'e geçti. Güney Kore'den diğer tarafa geçme girişimlerinin sayısıysa epey az.

Az sayıdaki örnek arasında 76 yaşındaki Choe In-guk var. In-guk, 2019'da Kuzey Kore'ye iltica etmişti. In-guk'un bir dönem Güney Kore'de dışişleri bakanlığı görevinde bulunan babası Choe Tok-sin de eşiyle 1960'larda Kuzey Kore'ye kaçmıştı.

Güney Kore ordusu, son girişimin öznesi olan kimliği belirsiz kişinin iki tarafı ayıran tarafsız bölgede tespit edildiğini ve bunun ardından bir arama operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak kaçağın yakalanamadığı bildirildi.

Pyongyang'ın olay hakkında bilgilendirildiği ve kişinin korunmasının istendiği aktarıldı. Öte yandan söz konusu kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Güney Kore'de sınırı geçmek yasak. 2020'in başlarında sınırlarını kapatan Kuzey Kore de sıkı koronavirüs önlemleri uyguluyor. İki taraf arasındaki gerilim, sınır bölgesinde Eylül 2020'de yaşanan bir olay yüzünden tırmanmıştı.

Denizde kaybolan Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Koreli askerler tarafından öldürülmüştü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise daha sonra özür dilemişti.

Kaynak: Independent Türkçe