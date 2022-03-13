Güney Kore'de Kovid-19 vakaları yükselişte

Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KDCA) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede son 24 saatte 350 bin 190 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede dün 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıktı.

Güney Kore'de böylelikle toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bin 453'e yükseldi.

Son 24 saatte 251 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 395'e yükseldiği belirtildi.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,6'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 62,6'sına hatırlatma dozu da uygulandı.

Bu arada, Güney Kore'ye yurt dışından gelenlere uygulanan 7 günlük karantina zorunluluğuna 21 Mart'tan itibaren son verilmesi planlanıyor ancak Pakistan, Özbekistan, Ukrayna ve Myanmar'dan geleceklere yönelik karantina uygulamasının süreceği öngörülüyor.

Diğer yandan KDCA yetkilileri, Kovid-19 vakalarının, Omicron varyantının da etkisiyle gelecek haftalarda zirve yapabileceği uyarısında bulundu.