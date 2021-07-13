Güney Kore'de yüksek tempolu müzik yasaklandı

Güney Kore'de Covid-19 tedbirleri çerçevesinde spor salonlarında yüksek tempolu müzik çalınması yasaklandı.

Güney Kore, sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları gibi standart önlemlerin yanı sıra spor salonlarında yapılan grup egzersizleri sırasında dakikada 120 vuruştan daha yüksek müzik çalınmaması kararı aldı.

Sağlık yetkilileri, önceki dalgalarda olduğu gibi bu tür işletmeleri tamamen kapatmak yerine alınan bu karar ile çok hızlı nefes alınmasını ve diğer insanlara ter damlacıkları sıçramasını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kural bazı muhalefet milletvekilleri tarafından "saçma" olarak nitelendirilip eleştiri konusu oldu. Spor salonu sahipleri de bu uygulamanın çok az etkili olabileceğini ve gerçekçi olmadığını düşünüyor.

Kurallar ayrıca koşu bandı hızını saatte maksimum 6 km ile ve masa tenisi maçlarını masa başına iki kişiyle sınırlandırırken, spor salonlarında duş kullanımını yasaklıyor.

Ülke salgının başından beri en kötü dönemini yaşıyor. Bu nedenle hükümet, pazartesi gününden itibaren Seul ve komşu bölgelerde en yüksek düzeyde mesafe kurallarını uygulamaya koydu.

Kaynak: Euronews