Güney Kore'den Kuzey'e askeri anlaşmayı sonlandırma uyarısı

Ulusal Güvenlik Ofisi, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Geliştirme Ajansı, Yoon'a Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarına (İHA) karşı alınan hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun-hye, gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan Yoon, Ulusal Güvenlik Ofisine, Kuzey Kore'nin topraklarımızı ihlal eden yeni bir provokasyon gerçekleştirmesi durumunda Koreler arası anlaşmanın sonlandırılması talimatını verdi." dedi.

Kim, Yoon'un ayrıca gözetleme ve keşif operasyonları dahil birçok görevi yürütecek ortak İHA birimi kurulması ile küçük ve tespit edilmesi zor İHA'ların da yıl içinde seri üretimini sağlayan bir sistemin geliştirilmesi talimatı verdiğini aktardı.

Kuzey Kore'ye ait 5 İHA, Güney'in hava sahasını ihlal etmişti

Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı, operasyona katılan "KA-1" tipi savaş uçaklarından birinin düştüğü ancak pilotların yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Yaşananlar üzerine yapılan açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait 5 İHA’nın Güney'in hava sahasını ihlal etmesi ve bunlara karşı yapılan operasyonların başarısızlığa uğramasının ardından, silahlı kuvvetlerin keşif ve gözetleme imkanlarını geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.