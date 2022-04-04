Güney Kore'den Kuzey Kore'ye cevap

Kore Yarımadası'ndaki taraflar arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un sözlerine yanıt verdi. Seul, Pyongyang'ın bölgede gerilimi tırmandırmamasını istedi.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook 1 Nisan'daki demecinde, Kuzey Kore'nin kendilerine füzeyle saldırma niyetini öğrenmeleri halinde karşılık vermeye hazır olduklarını söylemişti.

Suh, "Kuzey Kore'deki herhangi bir hedefi hızlı ve isabetli bir şekilde vurabilecek" kabiliyetleri olduğunu kaydetmişti.

Kim buna cevaben "Mantıksız ve pisliğe benzeyen herif" diye konuşmuştu:

Güney Kore, Savunma Bakanı'nın yaptığı düşüncesiz açıklamalar sebebiyle ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilir. Güney Kore bir felaketi önlemek istiyorsa kendisini terbiye etmeli.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong-chon da Suh'a tepki göstermişti. Mevcut koşullarda diğer tarafı etkileyecek herhangi bir yanlış karar veya beyanın "tehlikeli bir çatışmayı ve tam teşekküllü bir savaşı" tetikleyebileceğini belirterek uyarmıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo ise bugün, şu ifadeleri kullandı:

Bakanlık, Kuzey Kore'nin ne olursa olsun Kore Yarımadası'nda ek gerginliğe sebebiyet vermemesi gerektiğine net bir şekilde vurguluyor.

Lee, Pyongyang'ı "gerilim ve çatışma yerine diyalog ve işbirliği yoluna dönmeye şiddetle çağırdıklarını" ifade etti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Moon Hong-sik de "Kuzey Kore'nin herhangi bir tehdidinden korunmak için" ordu becerilerini sürekli geliştireceklerini belirtti. Moon sözlerini şöyle sürdürdü:

Hükümet geçiş döneminde, Koreler arası gerilimi düşürme ve barışla kontrol etme gayretini daha da artıracağız.

İki ülke arasındaki ilişkiler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleriyle 2018'de iyileşmişti. Ancak Kuzey Kore, kendisine uygulanan yaptırımlarda ABD'yle anlaşmazlık yaşayınca bir yıl sonra tansiyon tekrar yükselmişti.

Kuzey Kore, 2017'den bu yana ilk kıtalararası balistik füze denemesini geçen ay yapmıştı. Bu yılki füze denemesi 11'e ulaştı.

İki taraf arasındaki gerilimin Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Yoon Suk-yeol'un gelecek ay göreve başlamasıyla artması bekleniyor.

Zira Suk-yeol, kampanya döneminde "gerekirse Kuzey Kore'ye önleyici saldırı yapabileceklerini" açıklamış ve Jong-un'a "biraz terbiye vereceğini" söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe