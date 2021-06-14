Güney Kore'den Kuzey Kore'ye teklif
Milletleri aynı devletleri ve rejimleri ayrı iki Kore'de Güney Kore, kuzeydeki kardeşine aşı teklifi yaptı. Güney Kore, Kuzey Kore'nin kabul etmesi halinde bu ülkeye aşı desteği verecek.
Uzak Doğu 14.06.2021, 19:29
NK News’ün haberine göre, Moon, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore kabul ederse, onlara Kovid-19 aşılarının sağlanması için etkin bir şekilde iş birliği yürüteceğim." ifadelerini kullandı.
Moon, Kovid-19 salgınının tüm risklerinden arınabilmenin, dünya genelinde adil aşılama yapıldığında mümkün olabileceğini belirtti.
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen de aşı yardımı konusunda Kuzey Kore'nin tavrından emin olmadığını ancak yönetim kabul ederse kesinlikle yardım sağlanacağını ifade etti.
Moon'un aşı teklifine Kuzey Kore'den henüz yanıt gelmedi.
Kaynak: AA
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