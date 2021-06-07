Güney Kore'den uzay hamlesi

Güney Kore, ABD ile iş birliğini artırarak uzay programını hızlandırmayı planladığını açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yaptığı açıklamada, ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplumla uzay iş birliğini genişleteceğini duyurdu.

Moon açıklamasında, ülkenin balistik füze geliştirmesini 800 kilometre (500 mil) menzile sınırlayan ortak füze kurallarının kaldırıldığını hatırlatarak ”Füze yönergesinin feshi sadece ‘füze egemenliğimizi’ güvence altına aldığımız anlamına gelmiyor, aynı zamanda uzaya yolculuğumuzun başlangıcını da işaret ediyor." dedi.

Moon, Güney Kore'nin uluslararası sahnede daha büyük bir rol oynayabileceğini de ifade etti.

Güney Kore’nin, roket ve uydu gibi diğer ekipmanın kapasitesini artırmayı amaçlayan uzay geliştirme programı için 553,1 milyon dolar harcayacağı kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Joe Biden ile mayıs başında yaptığı görüşme sonrasında, ülkenin balistik füze geliştirmesini 800 kilometre (500 mil) menzile sınırlayan ortak füze kurallarının kaldırıldığını açıklamıştı.

Moon, darbenin gerçekleştiği Myanmar'da siyasi tutuklular için çağrıda bulundu

Öte yandan Moon, 1 Şubat’ta Myanmar’da gerçekleşen darbeden bu yana yaşanan şiddeti kınayarak "Myanmar Baharı’nın kesinlikle geleceğine" inandığını aktardı.

Moon, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.