Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, depremler nedeniyle tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmalarıyla ilgili Başkan Yoon adına açıklama yaptı.

Lee, "Yoon, 'kanla pekiştirilmiş müttefik ve kardeş millet' olarak Güney Kore'nin, Türkiye'nin depremin ardından toparlanmasına yardım etmek için herkesten daha istekli olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin şu an en çok ihtiyacı olan şeylerin çadır, ilaç, tıbbi malzeme ve elektrik ekipmanı olduğunu kaydeden Yoon, dışişleri, savunma, sanayi bakanlıkları da dahil tüm bakanlıklara mevcut tüm kaynaklarını seferber etmelerini ve en yüksek sayıda yardım malzemesi sağlamalarını ve önlemlere ilişkin Türk tarafıyla hızlı bir şekilde görüşmelerini istediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Lee, Yoon'un Türkiye'nin aldığı yardımların, sadece acil durum malzemelerinden oluşmadığından, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına da destek olduğundan emin olunması için her bakanlıkta yardımlardan sorumlu bir birim kurulması talimatı verdiğini aktardı.

Bu arada, Seul yönetiminin, ilave destek ekibinin yanı sıra 150 çadır ve 2 bin 200 battaniyeyi 16 Şubat'ta askeri uçakla göndereceğini kaydeden Lee, 29'u 1 hafta içinde olmak üzere toplam 372 sağlık çalışanının Türkiye'ye gönderileceği bilgisini verdi.

Diğer yandan Yoon, Başbakan Han Duck-soo ile yaptığı görüşmede de "kardeş ülke" Türkiye'ye en fazla yardım sağlanması gerektiğini vurguladı.