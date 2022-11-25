Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, grevcilere "işe dönün" çağrısı yaptı

Yoon, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, greve giden tır şoförlerine seslenerek iş başı yapmalarını istedi.

Kargo Tırları Dayanışma Sendikasının (CTSU), kargoları süresiz olarak taşımayı reddettiğini belirten Yoon, halkın, işletmelerin ve hükümetin bir arada krizi atlatmaya çalıştığını ifade etti.

Yoon, tır şoförlerinin "lojistik sistemi rehin alma eylemlerine müsamaha göstermeyeceklerini" belirtti.

Tır şoförlerine "işe başlama emri" verebileceklerine işaret eden Yoon, emre karşı gelmeleri halinde tır sürücülerinin üç yıla kadar hapis veya 22 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

Güney Kore'de tır şoförleri, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 7 Haziran'da grev başlatmış, hükümetin artan akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçmesini talep etmişti.

Greve giden tır şoförleri, hükümetin "Güvenli Nakliye Tarifesi" isimli taban ücret sistemini 3 yıl uzatmasına rağmen, sistemin kalıcı hale getirilmesini istemişti.

Yaklaşık bir hafta süren 11 bin tır şoförünün katıldığı grev, kargo taşımacılığında aksamaya ve maddi kayba neden olmuştu. Grevin yerel üretimi de etkilediği, 1,2 milyar dolarlık zarara neden olduğu bildirilmişti.

Tır şoförleri, 14 Haziran 2022'de Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşmaya varmalarının ardından greve son vermişti.