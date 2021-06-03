Güney Kore-Japonya arasında harita krizi

Japonya ile Güney Kore arasındaki adalar krizi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) de gündem maddesi oldu.

Güney Kore Olimpiyat Komitesi, Japonya'nın Olimpiyat Oyunları sitesinde kullandığı bir haritada adaları kendi toprağıymış gibi göstermesine tepki göstererek, IOC'den Tokyo'ya baskı yaparak haritanın kaldırılmasını istemesini talep etti.

Güney Kore'de Dokdo ve Japonya'da Takeşima olarak adlandırılan takımadalar, iki ülke arasında on yıllardır süren toprak anlaşmazlığının merkezinde yer alıyor.

Güney Kore Olimpiyat Komitesi Halkla İlişkiler Direktörü Kim Bo-young, Reuters'e verdiği demeçte, "Dokdo Güney Kore toprağıdır ve Oyunlarda siyasi tarafsızlık garanti edilmelidir. Siyasi bir eylem olarak görülebilecek Japonya'nın tavrının Olimpiyat ruhuna aykırı olduğuna inandığımız için IOC'ye mektup gönderdik" açıklamasında bulundu.

Güney Kore'nin protestolarını "kesinlikle" kabul etmeyen Tokyo yönetimi ise "Takeşima, tarihi gerçekler ve uluslararası yasalar göz önüne alındığında Japonya'ya özgü bir bölgedir" açıklamasında bulundu.

İnternet sitesindeki harita Güney Kore kamuoyunda büyük tepki çekmiş üç Güney Koreli öğrenci Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyerek Japon bayrağını ateşe vermişti. Öğrenciler protestonun ardından gözaltına alınmıştı.

Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı 2018 Kış Olimpiyatları'nda da benzer bir kriz yaşanmıştı. Japonya'nın şikayeti üzerine Seul, tartışmalı adaları 2018 Kış Olimpiyatları'nda yer alan bir bayraktan kaldırmıştı.

Kaynak: Euronews