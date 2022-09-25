Güney Kore: Kuzey Kore'nin fırlattığı füze bir provakasyon

Güney Kore askeri yetkilileri Kuzey Kore tarafından fırlatılan kısa menzilli füzenin ülkenin doğu kıyılarına iniş yaptığını belirtti.

Güney Kore gelişmeyi "ciddi bir provokasyon" olarak değerlendi, Kuzey Kore'yi kınadı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, kısa menzilli füze, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki North P'yongan bölgesinden yerel saatle 06.53'te fırlatıldı.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, 50 kilometre irtifaya ulaşan füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 400 kilometre seyrettiğini duyurdu.

''Bölgeyi tehdit ediyor''

Bakan Hamada, Japon Denizi yönüne fırlatılan füzenin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

Hamada, 2022 başından beri, kıtalar arası menzilli dahil Kuzey Kore'nin füze denemelerinin "bölgeyi tehdit ettiğini ve bunlara müsamaha gösterilmeyeceğini" belirtti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) de denemenin "(Kuzey Kore'nin) Gayrimeşru kitle imha silahları ve balistik füze programlarının etkisini" vurguladığını açıkladı.

Denemenin, ABD'nin uçak gemisi Ronald Reagan'ın, gelecek haftaya planlı donanma tatbikatı için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kuzey Kore bu yıl en son 5 Haziran'da 8 kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.