Güney Kore liderinin ettiği "küfür" gündemden düşmüyor

Ayrıca Güney Kore lideri, söz konusu haberlerin ABD ile ilişkilere zarar verme amacı taşıdığını iddia etti.

Gaf ve tartışmalar, Yoon'un İngiltere ve Kanada dahil ilk önemli yurt dışı gezisini gölgede bıraktı, reytinglerinin düşmesine ve kendi partisi içinde bile bazı milletvekillerinin sert eleştirilerine neden oldu.

Yoon, ABD Başkanı Joe Biden'la kısa bir sohbetin ardından çarşamba günü New York'taki bir etkinlikten ayrılırken açık kalan mikrofonda ABD'li yetkililere ağır ifadeler kullanıyor.

Muhalefet, Yoon'u Biden'a hakaret etmek ve Güney Kore'yi küçük düşürmekle suçlarken, yerel medya, Yoon'un ABD Kongresi'nin küresel bir girişimin finansmanıyla ilgili bir tasarıyı geçirmemesi halinde Biden'ın utanacağını söylediğini aktardı.

Sosyal medyada viral olan videoda Yoon, Dışişleri Bakanı Park Jin'e ABD yönetimine atıfla, "Bu pi**er parlamentoda onaylamayı reddederse... Utanç verici olur." ifadesini kullanıyor.

Basın sekreteri Kim Eun-hye ise, Yoon'un, Joe Biden'a değil Güney Kore Parlamentosu'na atıfta bulunduğunu belirterek iddiaları reddetti.

"Bir tartışmadan ziyade şunu söyleyeceğim; Dünyada bir, iki ya da üç süper güç dışında hiçbir ülke kendi imkanlarıyla halkının can ve güvenliğini tam olarak koruyamaz." diyen Yoon gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçeklerden farklı (doğru olmayan) haberlerle ittifaka zarar vermenin halkı büyük risk altına soktuğunu söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Ayrıca Yoon, gerçeğin ortaya çıkarılması için çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti, yaşananlardan dolayı Yoon'u özür dilemeye ve ulusal güvenlik danışmanı, yardımcısı ve dışişleri bakanını görevden almaya çağırdı.

Muhalefet lideri, Yoon'un adım atmaması halinde görevden alınmaları için meclise bir önerge sunacağını da ifade etti.

Kaynak: Euronews