Güney Kore, Omicron vakalarının azalmasıyla COVID-19 kısıtlamalarını hafifletti

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olduğunu ancak vakaların azalmasıyla iki hafta içerisinde açık alanlar için bu zorunluluğu kaldırabileceklerini duyurdu.

Bir sonraki haftadan itibaren özel toplantılarda 10 kişi sınırının yanı sıra restoran, kafe ve diğer kapalı işletmelere gece yarısından sonra giriş yasağının da kaldırılacağı aktarıldı.

25 Nisan'dan itibaren sinemalarda, dini tesislerde, otobüs terminallerinde ve tren istasyonlarında yemek yenebileceği ifade edildi.

Zorunlu karantina kalkıyor

Yetkililer, mayıs sonundan itibaren COVID-19 hastaları için 7 günlük zorunlu karantina süresinin kaldıracağını aktardı.

Kwon, yeni bir enfeksiyon dalgasında yetkililerin sosyal mesafe kurallarını yeniden sıkılaştırmak zorunda kalacağını söyleyerek, tedbirli olunmasını istedi.

Ülkede son 24 saatte 125 bin 846 yeni COVID-19 vakası, 264 COVID-19 kaynaklı ölüm bildirildi.