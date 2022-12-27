Güney Kore ordusundan düşüremediği Kuzey Kore İHA'ları için özür

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, insansız hava araçlarına karşı saldırı yeteneklerini artırma sözü verdi.

Güney Kore İHA savunması için seferber oluyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ise ülkenin Kuzey Kore'yi daha iyi izlemek için daha güçlü bir hava savunması ve yüksek teknolojili içeren insansız hava araçlarına sahip olmasını istedi.

Bakanlar kurulunda yaptığı konuşmada Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore'deki önemli askeri tesisleri izlemekle görevli bir askeri İHA birliği oluşturma planımız var ve İHA birliğinin kurulmasını dünkü olay nedeniyle mümkün olan en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Ayrıca son teknoloji İHA’lara sahip olup hava gözetleme kapasitemizi güçlendireceğiz.” dedi.

Kaynak: Euronews