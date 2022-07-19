Güney Kore, yerli savaş uçağını test etti

Güney Kore, yerli savaş uçağını başarılı bir şekilde test etti. Kuzey Kore'den gelen nükleer ve füze tehditlerine karşı savunmasını güçlendiren Seul yönetiminin Endonezya ile birlikte geliştirdiği yeni nesil uçak, ABD yapımı F-35'e göre daha ucuz olacak şekilde tasarlandı.

Kore Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ürettiği KF-21 jeti, Sacheon metropolü içindeki bir üsten havalandı ve yaklaşık yarım saat uçtu.

Savunma Tedarik Programı İdaresi, jetin seri üretimine 2026 yılında başlanmasının planlandığını duyurdu.

Güney Kore, geçen yılın Nisan ayında KF-21'in ana prototipini tanıttı.

2014 yılında, Güney Kore ve Endonezya, jeti 6.16 milyar Dolar taahhüt fiyatında birlikte geliştirmeyi kabul etti ve Jakarta ücretin beşte birini ödemeyi taahhüt etti.

Kaynak: Euronews