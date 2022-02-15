Güney Kore'de başkanlık seçimi için resmi kampanya başladı

Devlet başkanı adayı Lee Jae-myung, 9 Mart'ta düzenlenecek seçim için Busan kentinde kampanyasına başladı.

Lee, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyasının ilk durağının, bir zamanlar mülteci kenti olup daha sonra gelişerek uluslararası bir kente dönüştüğü için Busan olduğunu vurguladı.

Güney Kore ekonomisini canlandırma sözü veren Lee, ülkesini dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getireceğini belirtti.

Adaylardan Yoon Suk-yeol da seçim kampanyasına Seul Ulusal Şehitliği'nde başladı.

Burada açıklama yapan Yoon, Güney Kore'nin, vatanseverlerin kendilerini feda etmeleriyle savunulduğunu söyledi.

Yoon, Güney Kore'yi halkla beraber gururlu bir ülke haline getireceğini dile getirdi.

Yoon'un gün içinde Daejeon, Daegu ve Busan kentlerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Diğer yandan adaylardan Ahn Cheol-soo, Daegu kentinde, Sim Sang-jeung da Iksan kentinde seçim kampanyasına başladı.

14 aday başvurdu

Güney Kore'de 9 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışmak için Ulusal Seçim Komisyonu'na 14 aday başvurdu.

Seçim anketleri, yarışın iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung ile ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Seok-youl arasında geçeceğini gösteriyor.

Seçimden galip çıkan aday, tek dönemde 5 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.