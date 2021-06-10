banner39

Güney Kore'de facia: Apartman otobüsün üzerine yıkıldı

Güney Kore'de bir bina kontrollü yıkım sırasında yoldan geçmekte olan otobüsün üzerine yıkıldı.

Uzak Doğu 10.06.2021, 01:53 10.06.2021, 01:56
Güney Kore'de facia: Apartman otobüsün üzerine yıkıldı

Güney Kore’de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap’ın haberine göre, itfaiye ekipleri, Gwangju kentinde yıkım sırasında çöken 5 katlı binanın enkazının bir otobüsün üzerine devrildiğini belirtti.

Yetkililer, olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Olayda yaşamını yitirenlerin tamamının bina yakınında bulunan otobüsün içindeki kişiler olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
banner53
#güney kore #apartman #yonhap
Yorumlar (0)
20
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?