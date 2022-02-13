Güney Kore’de vaka sayısı tavan yaptı

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (KDCA) son 24 saatte 56 bin 297 yeni vaka ile enfekte olanların sayısının 1 milyon 350 bin 630’a yükseldiğini açıkladı.

Güney Kore’de günlük vakalar 4 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. Yetkililer, günlük vaka sayılarının bu ayın sonu itibarıyla 170 binleri bulabileceği uyarısında bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar 7 bin 81 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44 milyondan fazla kişi virüse karşı aşılandı.