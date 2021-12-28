Hibrit tren-otobüsler hizmete girdi

Japonya'da aynı zamanda tren olarak kullanılabilen bir otobüs filosu toplu ulaşım hizmeti vermeye başladı.

Çift işlevli araç anlamına gelen DMV (Dual-Mode Vehicle) adlı tren-otobüsler hem demir hem de karayolunda gidebiliyor.

Ülkenin güneyindeki Tokuşima vilayetinde hizmet vermeye başlayan midibüs büyüklüğündeki DMV'ler, normal lastiklerinin yanında raylarda ilerlemeyi sağlayan çelik tekerleklere de sahip.

Ön lastiklerin zeminle bağlantısını kesen çelik tekerlekler raya oturuyor. Arka tekerlekler ise itiş gücü sağlanması amacıyla ray ile bağlantısını koruyor.

Sebep, azalan ve yaşlanan nüfus

Bölgede çift işlevli araç çözümüne gidilmesinin başlıca sebebi ise nüfusu hızla azalan ve yaşlanan kırsal kesimde ulaşım maaliyetlerini düşürebilmek.

DMV'leri işleten şirketin tepe yöneticisi Şigeki Miura Reuters'e verdiği demeçte, DMV'lerin otobüs olarak yerel halka ulaştığını ve onları demiryollarında da taşıyabildiğini söylüyor: "Özellikle nüfusu yaşlanan kırsal alanlarda, bunun çok iyi bir toplu taşıma şekli olmasını umuyoruz".

21 yolcu kapasitesine sahip DMV'ler tren olarak saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Normal yollarda ise bu hız saatte 100 kilometreye çıkıyor.

Dizel yakıtla çalışan farklı renklerdeki araçlar Japonya'nın güneyindeki Şikoku Adası'nın kıyılarındaki birkaç küçük kasabayı birbirine bağlayacak ve yolculara deniz manzarası sunacak.

Kaynak: Euronews