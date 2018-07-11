Hint alim Zakir Naik'in Malezya'da kalmasına izin

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, terör ve şiddet karşıtı dini söylemleriyle tanınan Hint İslam alimi Zakir Naik'in bir sorun çıkarmadığı sürece ülkede kalabileceğini belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan'ın teröre mali destek sağlamak ve kara para aklamakla itham ettiği ve hakkında arama kararı çıkarttığı Naik'in Malezya'da kalmasında bir sakınca olmadığı bildirildi.

Naik ile görüşen Başbakan Mahathir, "Naik, bir sorun çıkarmadığı sürece ülkede kalabilir. Kendisine daimi oturum statüsü verildi. Malezya bir karar almadan önce tüm detaylarıyla inceleme yapıyor ve ona göre sorumluluk alıyor." ifadelerini kullandı.

Naik ise, "Yasalara uymaya, barış ve birliği desteklemeye devam ettiğim sürece burada kalmama izin veren Malezya hükümetine teşekkür ederim." dedi.

Kararın Malezya adaletine olan güvenini tazelediğini belirten Naik, "Malezya'daki yerini bulan adaletin Hindistan'a da gelmesini" ümit ettiğini kaydetti.

Hindistan, İslam alimi Naik'in pasaportunu geçen sene iptal etmişti.

Hint Ulusal Araştırma Ajansı (NIA) geçen yıl mayısta İnterpol'den Naik hakkında kırmızı bülten çıkarmasını talep etmişti.

NIA, Naik hakkında yürüttüğü 10 aylık bir soruşturma sonucunda, Naik'in kurucusu olduğu İslami Araştırma Vakfı ve ona bağlı televizyon kanalını yasaklamış, Naik'in vakfına ve bağlı ortaklıklarına ait 37 mülke el koymuştu.

Şiddete söylem düzeyinde dahi destek vermediği bilinen Naik'e, teröre mali destek sağlamak ve kara para aklamak suçlamaları yöneltilmişti.

Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman olan Naik, terör ve şiddet karşıtı dini söylemleriyle biliniyor.

2005'te hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü ilim adamı ve aktivist Ahmed Didat'ın talebesi olan Naik, kendi televizyon kanalı "Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle dünya çapında tanınıyor.