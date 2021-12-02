Hong Kong'da 50 demokrasi yanlısı kuruluş kapatıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı ulusal güvenlik yasası kapsamında şimdiye kadar en az 50 demokrasi yanlısı kuruluş kapatıldı.

Asia News'te yer alan haberde, tartışmalı yasa çerçevesinde şimdiye kadar aralarında 80 yaş üzerindekilerin de bulunduğu 155 kişinin gözaltına alındığı, 3 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiği belirtildi.

Haberde, aralarında siyasi partiler, sendikalar ve dini kurumlar da dahil olmak üzere en az 50 demokrasi yanlısı kuruluşun tasfiye edilmesinin yanı sıra gazetelerin ofislerini kapatmak zorunda kaldığı, Nobel ödüllü insan hakları savunucusu Liu Xiaobo'nun heykelinin dahi ulusal güvenlik için tehdit olarak algılandığı ifade edildi.

Yasanın 19 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimlerini de etkileyebileceği aktarıldı.

Hong Kong'un güvenlik şefi Chris Tang, vatandaşları boş oy kullanmaya veya oyları geçersiz kılmaya teşvik eden kişilerin ulusal güvenliği tehdit etmekten yargılanabileceği konusunda uyardı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında, Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.