Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Çin'in seçim sisteminde değişiklik planına destek verdi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'un seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üst düzey bir Çinli yetkilinin şehrin seçim sisteminde önemli değişiklikler yapılabileceğine dair açıklamasını destekleyen Lam, "Merkezi yetkililerin çok endişeli olduğunu anlayabiliyorum, 'bir ülke, iki sistemin' uygulanamayacak şekilde daha da kötüleşmesini istemiyorlar." dedi.

Lam, 2014 ve 2019'daki hükümet karşıtı protestoların yanı sıra şehirdeki siyasi çekişme ve huzursuzluğun, Çin'deki yetkililere "düşman" olan kişiler bulunduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Mart ayında kabul edilmesi bekleniyor

Seçim sistemindeki değişikliklerinin, Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) martta yapılacak toplantısında görüşülmesi ve kabul edilmesi bekleniyor.

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Bürosu Başkanı Şia Baolong, şehrin sadece vatanseverler (Çin yanlıları) tarafından yönetilmesinin sağlanmasına yönelik yasal değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Şia, vatanseverlik kriterini "Çin ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) sevmek olarak" yorumlayarak, yargı sisteminde de sadece vatanseverlerin bulunması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu değişiklik planında, Çin karşıtı seçici delegelerin oy haklarının elinden alınabileceği kaydediliyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

AA