Onay çıktı, Sinovac yarın Hong Kong'a ulaşıyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesinde Sinovac aşısının acil kullanımı "halk sağlığı için gerekli" olduğu gerekçe gösterilerek onaylandı.

Bölgeye Sinovac aşısının bir milyon dozunun yarın ulaşması ve aşılama çalışmalarının gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 8 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 821'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar Kovid-19'dan 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 298 kişi ise virüsten iyileşti.

AA