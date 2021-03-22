Japon memurlara iki dakika cezası

Japonya'da bir eğitim kurulunun personelinin son iki yılda birçok defa işten resmi kapanış saatinden iki dakika erken çıktıkları için işverenleri tarafından cezalandırıldığı haberi kurumsal çalışma kültürünün eleştirilmesine yol açtı.

Japonya'nın Chiba kentindeki Funabashi İl Eğitim Kurulu'nun işvereni 10 Mart'ta yaptığı açıklamada işten erken ayrılan personeli maaş kesintisiyle cezalandırdığını duyurdu. Açıklama, şirket kültürünün tavizsizliğini alay konusu haline getirdi.

Yerel haberlere göre personel evlerine giderken daha erken geçen otobüsü yakalamak istediklerini söyledi.

Mayıs 2019'dan Ocak 2021'e dek 7 çalışanın işten belirlenen iş çıkış saati 17:15'te çıkmak yerine en az 316 kez 17:13'te çıktığı tespit edildi. Japan Times gazetesi "elebaşının" kurulun Hayat Boyu Öğrenme Departmanı'nda devamlılık yönetiminden sorumlu 59 yaşındaki bir danışman olduğunu bildirdi.

Zaman çizelgelerinde hile yaptığı anlaşılan danışman önümüzdeki üç ay boyunca maaşının üçte birinin kesilmesiyle cezalandırıldı. "Suç işleyen" diğer iki kişi, yani 27 yaşındaki bir yöneticiyle 60'lı yaşlarındaki bir kadın yazılı kınama aldı. İkisi de bu mali yıl içinde işe alınmıştı. Diğer 4 çalışan mesai saatlerini iki dakika erken bitirdikleri için sert biçimde ihtar edildi.

Kurul personeli savunmalarında işverenlerine işten planlanan 15:15 saatinde ayrılırlarsa 17:17 otobüsünü kaçıracakları ve eve giden sıradaki otobüs için 30 dakika beklemek zorunda kalacakları yönünde bilgi verdiklerini söyledi.

Danışmanın maaşının kesilmesi Chiba'daki Funabashi İl Eğitim Kurulu'nu en az 137 bin yen (yaklaşık 9 bin TL) daha zengin kılıyor.

Eğitim kuruluna göre çalışanlarına neden belirlenen zamandan önce işten ayrıldıkları sorulduğunda "eve daha erken gitmek istedikleri" cevabını almışlar.

Binlerce kişinin çalışanlara yakınlık duymasını sağlayan bu olay eğitim kurulunu da alay konusu haline getirdi. Japan Times bir kişinin "Kaç şirket dakika dakika esasına dayanarak düzgün ödeme yapıyor? Durum böyleyse bir dakika fazla mesai yapan personel de bunun ödemesini almalı" dediğini aktardı.

Başkaları çalışanların hayatlarını biraz kolaylaştırmak için önerilerde bulundu.

Otobüs tarifesini öğrendiklerinde devlet çalışanları için biraz esnek bir düzenleme yapsalar, örneğin biraz erken gelmelerini sağlasalar iyi olurdu.

Bu, Japon bir çalışanın işten birkaç dakika erken ayrıldığı için maaşının kesildiği ilk hadise değil. New York Times'a göre 2018'de Kobe'deki Su İşleri Departmanı'nın 64 yaşındaki bir çalışanı öğle yemeğini almak için masasından üç dakika erken ayrıldı diye yarım günlük ücreti kesilmişti. Olay Su İşleri Departmanı'nın basın toplantısı düzenlemesine ve çalışanın "kural ihlali" için kamu özrü yayımlamasına neden olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe