İkiye ayrılan gemideki bir kişi daha kurtarıldı

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, kurtarma ekipleri bu sabah saatlerinde bir kişiye ulaşırken kurtarılanların sayısı 4'e çıktı. Geminin 30 kişilik mürettebatından 26'sı halen kayıp.

Çin bandıralı "Fujing001" adlı vinç gemisi, Chaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora olmuştu.

Tayfun nedeniyle çalışmalar zor ilerliyor

Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 4 uçak ve 6 helikopterden oluşan 36 kişilik kurtarma ekibi, 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Chaba Tayfunu, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kıyılarda alarm seviyesi yükseltildi

Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, dün yaptığı açıklamada, "27 kişinin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak, onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Chaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.