İran'da koronadan 172 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 13 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 48'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 945 bin 964'e çıktığını aktaran Lari, 172 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 332 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 95'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 658 bin 978'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 183 bin 709 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 88 şehrin "kırmızı", 139 şehrin "turuncu", 198 şehrin "sarı" ve 23 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

AA