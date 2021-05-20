Japon hükümetine çağrı: Olimpiyatları iptal edin

Japonya'daki Tokyo Sağlık Çalışanları Birliği, Tokyo'daki hastanelerin koronavirüs hastalarıyla hali hazırda dolup taştığını belirterek yaklaşık üç ay sonra yapılması planlanan olimpiyatların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 6 bin civarında birinci basamak sağlık hizmetleri doktorunun üyesi olduğu Tokyo Sağlık Çalışanları Birliği, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Tokyo'daki hastanelerin "çok yoğun olduğunu ve neredeyse hiç boş yerlerinin olmadığını" belirtti.

Birlik, 14 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'ya hitaben kaleme aldığı ve resmi internet sitesinde dün yayımladığı mektupta, "Olimpiyatları yapmanın zor olduğu ve oyunların iptal edilmesi kararının alınması konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) ikna etmeleri için yetkililere güçlü bir çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Japonya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının ani yükselişi başkent Tokyo'daki sağlık çalışanı ve hastane yatağı yetersizliğinden ötürü tehlike çanlarını çalmış ve hükümetin Tokyo'daki üçüncü olağanüstü hal ilanını 31 Mayıs'a kadar uzatmasına yol açmıştı.

Reuters veri izleme sistemine göre, 126 milyon civarındaki ülke nüfusunun yalnızca yaklaşık %3.5'i koronavirüs aşısını olabildi.

ABD atletizm takımı Tokyo kampını iptal etti

23 Temmuz ve 8 Ağustos arasında düzenlenecek olan yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar sıkı koronavirüs kısıtlamaları altında devam ediyor.

Ancak ABD atletizm takımının da dahil olduğu pek çok takım Tokyo'daki olimpiyat hazırlık kamplarını iptal ettiler ve bazı sporcular pandemi sırasında Olimpiyat yapılması konusundaki endişelerini dile getirdiler.

Kanadalı altın madalyalı olimpik binicilik sporcusu Eric Lamaze, dün yaptığı açıklamada sağlık sorunlarını öne sürerek Olimpiyat kadrosundan çekildiğini açıkladı. Lamaze son üç yıldır beyin tümörü tedavisi görüyordu.

Halkın yüzde 59,7'si olimpiyatların iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor

Japonya'da yapılan anket, halkın yüzde 59,7'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını ortaya çıkardı.

Ankete katılanların yüzde 59,7'si ülke geneli artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

Olimpiyatların yurt içinden seyircili düzenlenmesine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 25,2'si turnuvanın seyircisiz, yüzde 12,6'sı ise kısıtlı sayıda izleyici ile gerçekleştirilmesi gerektiği cevabını verdi.

Deniz aşırı seyirci kabul edilmeyeceğine yönelik Organizasyon Komitesi kararına rağmen, ankete katılanların yüzde 87,7'si turnuva sebebiyle ülkeye giriş yapacak sporcu ve ulusal takım üyelerinin virüsü Japonya'da yayabileceğinden endişe ediyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Japonya'da eczacılara Kovid-19 aşısı yapma izni verilebilir

Öte yandan Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, eczacıların aşı yapabilmesi opsiyonunu ele aldıklarını belirtti.

Aşı hizmetinde doktorlara ilaveten diş hekimlerine de görev verildiğini anımsatan Kono, bu uygulamanın yeterli olmaması halinde eczacılara da görev vereceklerini kaydetti.

Japonya'da şubatta sağlık çalışanlarının, nisanda 65 yaş üstü olanların aşılanmasına başlamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe