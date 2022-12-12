Japon iktidar partisinden Tayvan'da "statüko değişikliğine karşıyız" mesajı

LDP Politika Araştırma Konseyi Şefi Hagiuda, Taipei ziyaretinde katıldığı forumda, Tayvan Boğazı barışının, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için hayati olduğunu belirtti.

Boğaz bölgesinde gittikçe artan askeri baskılara işaret eden Hagiuda, Çin'in bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkacaklarını bildirdi.

Çin'in, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine ağustosta fırlattığı balistik füzeleri anımsatan Hagiuda, "Pekin, askeri tansiyonu yükseltebilecek hamlelerden çekinmeli." dedi.

Ulusal savunma kapasitelerini güçlendirmek için ülkesinin kararlılığını da vurgulayan Hagiuda, "Japonya, caydırıcılığı artırmak için saldırı kapasitelerine sahip olacak." ifadesini kullandı.

Taipei ziyareti kapsamında Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya gelen Hagiuda, boğaz bölgesinin barış ve istikrarı için Tokyo-Taipei işbirliğinin önemini vurguladı.