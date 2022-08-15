Japon polisten büyük ihmal

Japonya'da fazla alkol alan bir polis sokak ortasında sızınca aralarında suç işlemiş olabilecek şüphelilerin de bulunduğu 400 kişinin kişisel bilgilerini çaldırdı.

Ülkenin batı bölgesi Hyogo'da akşam saat 23:00 ile sabaha karşı 05:00 arasında yaşandığı sanılan olayda, 49 yaşındaki polis memuru söz konusu kişilere ait cezai soruşturma belgelerinin olduğu bir çantayı kaybetti. Güvenlik yetkilileri belgelerde kişilerin isim ve adreslerinin yer aldığını belirtti fakat daha fazla ayrıntı vermedi.

"Bar çıkışı sızdı"

Japon basınındaki bilgilere göre, polis memuru mesai sonrası meslektaşları ile gittiği barın ardından evine dönerken bir tren garı yakınındaki sokakta sızarak uyuya kaldı.

Japonya'da alkol alındıktan sonra bu tür durumların yaşanmasına sıklıkla rastlanıyor. Geçen haziranda da aynı bölgede bulunan Amagasaki şehrinde bir iş insanı alkollü bir gecenin ardından sokakta sızmış, şehrin 460 bin sakininin kişisel bilgilerini barındıran bir USB belleğini kaybetmişti. Olayın duyulmasından sadece bir gün sonra hafıza kartı bulunmuştu.

Kaynak: Euronews