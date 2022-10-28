Japon şirketlere dijital cüzdanlara maaş ödeme fırsatı verilecek

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) ekonominin canlandırılması projesi kapsamında Japon şirketlere dijital ödemenin yolunu açıyor.

Hükümetin, nakit dışı ödemeleri teşvik etmeyi hedeflediği projeye göre, şirketlere, maaşları dijital cüzdan vasıtasıyla ödemelerine izin verilecek.

Uygulama, azami 1 milyon yen (6 bin 800 dolar) limite sahip ve çevrim içi kullanıma açık Rakuten Pay, PayPay gibi dijital cüzdanlarda kullanılabilecek.

Üst limitin, çevrim içi uygulama kullanıcılarının siber saldırılara karşı yeterince korunamayabileceği endişesiyle bu seviyede tutulduğu kaydedildi.

Dijital cüzdanlar vasıtasıyla maaşlarına kavuşan şirket çalışanları, bakiyelerini, doğrudan alışveriş ya da havale işlemlerini çevrim içi yapabilecek.

Cüzdanların kullanımını sağlayacak taslak yönetmeliği onaylayan MHLW, revize aşaması sonrası nihai yönetmeliği gelecek yıl ayında yürürlüğe koyacak.

Bakanlık, uygulama operatörlerini denetleme sürecinin tamamlanması ve dijital ödeme yapacak şirketlerin, çalışanlardan onay alması gerektiğini de duyurdu.