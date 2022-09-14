Japonlar evlenmek istemiyor

Japonya'da evlenmek istemeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar, bu eğilimin, doğum oranının ve nüfusun düştüğü ülkedeki krizi çözme çabalarını kötü etkileyeceğini söyledi.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün yayımladığı 2021 yılı anketinde, 18-34 yaştaki erkeklerin yüzde 17,3'ü ve kadınların yüzde 14,6'sı, evlenmeye niyetleri olmadığını söyledi.

Bu oran, ilk kez 1982'de yapılan ankette bugüne kadar ulaşılan en yüksek sayı. İlk çalışmada erkeklerin sadece yüzde 2,3'ü ve kadınların yüzde 4,1'i asla evlenmeyeceklerini söylemişti.

Uzmanlar, Japonların evlenmeme kararının bekar olma ve kariyere odaklanma isteğinde artış gibi faktörlere bağlı olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Chukyo Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Shigeki Matsuda, bu eğilimin doğum oranlarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

"Japon hükümeti, evlenmek ya da çocuk sahibi olmak isteyenlerin taleplerini yerine getirmelerini sağlamaya çabalayarak doğum oranını artırmak için çalışıyor" diyen Matsuda, şöyle konuştu:

Evlenmek istemeyenlerin sayısı artmaya devam ederse, hükümet politikalarını gözden geçirmek zorunda kalacak. Bu da doğurganlıkta daha fazla düşüşe yol açabilir.

Asya ülkesinde haziranda yapılan açıklamada, geçen yıl yeni doğan sayısının 2020'ye göre 29 bin 231 düşerek 811 bin 604'e gerilediği duyurulmuştu.

Oran, doğum verilerinin resmen arşivlendiği 1899'dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçmişti.

Veriler, ülke nüfusunun geçen yıl 644 bin azaldığını gösteriyor. Japonya nüfusu 11 yıldır azalıyor.

Kaynak: Independent Türkçe