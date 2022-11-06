Japonya açıklarında 12 ülkenin donanmasının katıldığı uluslararası geçit töreni düzenlendi

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki Sagami Körfezi açıklarında 12 ülkenin donanmasının katıldığı uluslararası geçit töreni düzenlendi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatının yanı sıra Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle tansiyonun yükseldiği bölgede, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri 7 yıl aradan sonra ilk kez uluslararası donanma geçit törenine ev sahipliği yaptı.

Törene, ABD, Kanada, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkeden 18 gemi ve 6 savaş uçağı katıldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, helikopter taşıyıcısı İzumo fırkateyninde, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze de dahil olmak üzere birçok füze denemesi yaptığını söyledi.

Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de yaptığı füze denemesine atıfta bulunarak fırlatılan bir füzenin Japonya üzerinden geçtiğini aktaran Kişida, Pyongyang'ın füze ve nükleer gelişimine müsamaha gösterilemeyeceğini belirtti.

Kişida, Çin'e atıfta bulunarak, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nin de dahil olduğu ülkenin çevresindeki güvenlik durumunun hızla ağırlaştığını dile getirdi.

Ukrayna Rusya savaşına değinen Kişida, mevcut durumu güç kullanarak değiştirmeye yönelik tek taraflı teşebbüslere dünyanın hiçbir yerinde göz yumulamayacağını vurguladı.

Kişida, Ukrayna'nın işgalinin de güçle mevcut durumun değiştirilmesine örnek olduğuna işaret etti.

Söz konusu tören, füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye karşı "birliktelik göstergesi" olarak nitelendirildi.

Ortak hava tatbikatı yapılmıştı

Güney Kore ve ABD, Kore Yarımadası'nda 31 Ekim-5 Kasım'da geniş çaplı ortak hava tatbikat düzenlemişti.

Kuzey Kore, tatbikat öncesinde tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 füze denemesi yapmıştı.

ABD ve Güney Kore, 4 Ekim'de sona ermesi planlanan tatbikatı, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından genişletilerek sürdürme kararı almıştı.