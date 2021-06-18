Japonya aşı pasaportuna geçiyor

Japonya'da hükümet temmuz ayı ortasından itibaren ülke dışına yolculuk yapacaklara aşı pasaportu verileceğini açıkladı.

Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülkede şu ana kadar yabancı ülkelerden turist gelmesine izin verilmiyordu. Hem turizmi hem de ticareti canlandırmayı hedefleyen hükümet, ihtiyaç duyulması halinde başvuru yapanlara belge olarak aşı pasaportunu belediyelerin vereceğini ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Katsunobu Kato ayrıca bedava temin edilebilecek belgenin dijital olarak da sağlanması üzerinde görüştüklerini dile getirdi.

Japonya'da özellikle iş dünyası, iş seyahatlerine çıkma konusunda hükümetin Covid-19 kısıtlamalarında adımlar atması talebinde bulunuyordu. Covid-19'a karşı aşı kampanyasında ilk etapta aksaklıklar yaşayan Japonya'da son haftalarda aşılananların sayısında hızlı bir artış gözlemleniyor. Şu ana kadar aşının her iki dozunu da olanların nüfusa oranının yüzde 6'ya ulaştığı belirtiliyor.

Turistlere sınırları kapalı olan ülkede kuralların 23 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunları ile hafifletilmesi bekleniyor.

Kaynak: Euronews