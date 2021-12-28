Japonya Ay'a gidecek

Japonya, 2020'li yılların sonuna doğru bir vatandaşını Ay’a gönderme hedefi çerçevesinde uzay araştırma planlarını güncelledi.

Ülkesinin yenilenen uzay programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, “Uzay sadece insanlara umut ve hayaller veren bir sınır değil, aynı zamanda ekonomik güvenliğimiz açısından toplumumuza çok önemli temel sağlayacak bir yer.” dedi.

Japonya, uzayda güneş enerjisi üretmek istiyor

Japonya’nın güncellen uzay programı, 2024'te Mars'a yolculuk için araştırmaların başlatılması ve uzayda güneş enerjisi üretmenin yollarının aranması konusundaki planlara da yer veriyor.

Tokyo, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA arasında sürdürülen Artemis Ay Keşif Programı çerçevesinde uzay çalışmalarını yürütüyor.

Japonya’nın ayrıca, Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla proje yürüttüğü biliniyor.

Küresel uzay endüstrisi 2040'ta 1 trilyon dolar gelir getirecek

Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley raporuna göre halihazırda 350 milyar dolarlık küresel uzay endüstrisi 2040'ta 1 trilyon dolar gelir getirecek.

Japonya’nın komşusu Çin, uzayda söz sahibi olmak için 2030 yılına kadar yine Ay’a astronot göndermeyi planlıyor. Çin haziran ayında ilk kez “Zhurong” adlı uzay aracını araştırmalarda bulunmak üzere Mars’a göndermişti.

Kaynak: Euronews