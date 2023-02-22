Japonya, Bangladeş’teki Arakanlı mültecilere 4,5 milyon dolar yardım yapacak

BMMYK Dakka Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Japonya ile yapılan ortaklık anlaşmasının Cox's Bazar ve Bhasan Char Adası'ndaki mülteciler ve ev sahibi toplulukların desteklenmesi için kullanılacağı belirtildi.

BMMYK Bangladeş Temsilcisi Johannes van der Klaauw, Japonya’nın BMMYK programlarında kullanılmak üzere yaptığı 4,5 milyon dolar yardımın “mültecilere yapılan gıda yardımlarının düşürülmesi sonrası finansman sağlama krizi ile karşı karşıya oldukları kritik bir zamanda” geldiğine dikkati çekti.

Japonya’nın Dakka Büyükelçisi Iwama Kiminori ise, ülkesinin mülteciler ve ev sahibi topluluklar için daha iyi hayat şartlarının sağlanması adına BMMYK dahil diğer yardım kuruluşları ile çalışmayı sürdüreceğini aktardı.

Japonya’nın sağladığı yardımın Bhasan Char’daki eğitim ve yaşam koşullarının geliştirilmesinde ve Ada’daki 2 sağlık ocağının yenilenmesinde kullanılacağı kaydedildi.

Dünya Gıda Programı, 17 Şubat'ta, Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara aylık verilen kişi başı 12 dolarlık gıda yardımının fon eksikliği nedeniyle 1 Mart'tan itibaren 10 dolara düşürüleceğini duyurmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.