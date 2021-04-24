Japonya "Baricitinib" ilacını onayladı
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, başka bir hastalığın tedavisinde kullanılan ancak koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan "Baricitinib" haplarının kullanılmasını onayladı.
Uzak Doğu 24.04.2021, 09:24
Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.
Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor.
"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Kovid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.
Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.
Kaynak: AA
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü