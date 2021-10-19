Japonya Başbakan Kişida'dan, alıkonulan Japonlarla ilgili açıklama

Başbakan Kişida, 4 Ekim'de mecliste seçilmesi sonrası, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının akrabalarıyla ilk kez bir araya geldi.

Halen "kayıp konumdakilerin" ülkeye geri dönmesinin yeni hükümetin "önceliği olduğunu" bildiren Kişida, alıkonulma sorununun çözülmesi için "elinden geleni yapacağını" belirtti.

Birçok vatandaşın "halen geri dönememesi" sebebiyle üzgün olduğunu anlatan Kişida, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den iş birliği talep ettiğini aktardı.

Alıkonulanların en yakın zamanda Japonya'ya dönmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "ön koşulsuz" görüşmeye hazır olduğunu yineleyen Kişida, ülkesinin, "Kuzey Kore" konusunda diğer ülkelerle "her türlü iş birliği fırsatını" değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede bulunan akraba gruplarının liderlerinden İizuka Şigeo, başbakanlık makamının birçok kez el değiştirmesine rağmen "kat edilen ilerlemenin hayal kırıklığı" olduğunu vurguladı.

Ailelerin bu sorunun "peşini bırakmayacağının" altını çizen İizuka, sorunun çözülmesine yönelik diğer ülkelerin iş birliğiyle "takvim belirlenmesini" istedi.

Kamu yayıncısı NHK'nin, 13 yaşında kaçırıldığını ve şimdi 57 yaşında olduğunu bildirdiği Yokota Megumi'nin annesi de Japonya hükümetinden "halen sağlıkları yerindeyken sevdiğine kavuşmak" istediğini ifade etti.