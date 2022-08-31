Japonya Başbakanı Kişida Fumio, partisinin Moon Tarikatı'yla bağını kesecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, partisinin eski Başbakan Şinzo Abe suikastine neden olduğu düşünülen Moon Tarikatı'yla bağlarını keseceğini açıkladı. Kişida, kamuoyunun güvenini zedelediği için özür diledi.

Dini grupların yasalara uyması gerektiğini belirten Kişida, siyasilerin sosyal sorunları olan gruplara karşı çok daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Kişida çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, "Liberal Demokrat Parti'nin başkanı olarak, partimin tarikat ile geniş bağlantılarına ilişkin basında çıkan haberlerle kamuoyunda şüphe ve endişeye mahal verdiğim için açık gönüllülükle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Başbakan, kabinesiyle tarikat ile geçmişten gelen bağlantıların gözden geçirilmesi ve bağların koparılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Euronews