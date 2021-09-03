Japonya Başbakanı Suga liderlik yarışında yer almayacak

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimlerinde yarışmayacağını açıkladı.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de yapılması planlanan LDP içi liderlik seçimlerine katılmayacağını söyledi.

Resmi beyanını gelecek hafta kamuoyuna duyuracağını kaydeden Suga, geriye kalan görev süresini hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine ayıracağını belirtti.

Kyodo ajansı Suga'nın resmi beyanının, "görevinden fiilen istifası" olarak kabul göreceğini bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre dün LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro ile görüşen Suga, yakın çevresine seçimlere katılma niyetini iletmişti.

- Anketler en düşükte

Kamu yayıncısı NHK'nın geçen ay düzenlediği ankette Suga ve kabinesinin kamuoyu desteğinin yüzde 29'a gerilediği ortaya çıkmıştı.

Bu oran Eylül 2020'de göreve gelen Suga kabinesi için NHK anketlerinde şimdiye kadarki en düşük kamuoyu desteği olarak kayda geçmişti.

Kyodo ajansının geçen ay düzenlediği ankette ise Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteği yüzde 31,8'e gerilemişti.

Suga, Ağustos 2020'de önceki başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası parti içi seçimlerde başbakanlığı seçilmişti.

- Tepkiler

LDP kaynaklarına göre parti liderlik yarışında eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'nin yarışması bekleniyor.

Suga'nın ani kararını "şaşkınlıkla karşıladığını" kaydeden Takaiçi, liderlik yarışını sonuna kadar taşıyacağını açıklarken; Kişida, seçimlere girme niyetinde değişiklik olmadığını bildirdi.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin resmi görev dönemi 21 Ekim'de sona eriyor. Olağan genel seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.