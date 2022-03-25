Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Uzak Doğu 25.03.2022, 08:21
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 12.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
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