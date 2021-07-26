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Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo Olimpiyatları'nın gerçekleştirildiği Japonya'da Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Uzak Doğu 26.07.2021, 08:05
Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyinde yer alan Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Aomori eyaleti açıklarında yerel saatle 11.16'da, 70 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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#Aomori #Japonyanın
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