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Japonya'da 6 şiddetinde deprem

Japonya'nın İbaraki eyaleti açıklarında ve 40 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Uzak Doğu 04.08.2021, 01:41
Japonya'da 6 şiddetinde deprem

Japonya'nın doğusunda yer alan İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan İbaraki açıklarındaki deprem, yerel saatle 05.33'te ve 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

JMA, 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA
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#Japonya #deprem #ibaraki
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