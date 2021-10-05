Japonya'da 60 bin ev susuz kaldı

Ülkenin Honşu bölgesindeki Kii yarımadasında yer alan Wakayama ilçesinde, Kinokawa Nehri'nin üzerinden şehre su ikmal eden köprüde iki boru çöktü.

546 metre uzunluğundaki köprünün bir kısmı ile 90 santimetre çapındaki boruların nehre düşmesi sonucu yaklaşık 60 bin eve su ikmali kesintiye uğradı.

Köprünün, nehrin güneyindeki su arıtma tesisinden nehrin kuzeyine su taşıyan ana ikmal rotası olması, şehirde yaşayanların yüzde 40'ını etkiledi.

Bölgeye su tankerleri ve arazözler sevk edildi.

Kyodo ajansına göre, Wakayama Belediye Başkanı Obana Masahiro, su ikmalinin başka bir paralel köprüden sağlanacağını bildirdi.

Yetkililer, 1975 yapımı köprünün, depreme karşı direncinin 2015-2016'da artırıldığını, aylık denetlemelerde anormallik görülmediğini kaydetti.

Çöküşün sebebini araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.